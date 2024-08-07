بنغلاديش.. «مصرفي الفقراء» رئيسا للحكومة الانتقالية

أعلن في بنغلاديش، تكليف “محمد يونس”، رئيسا للحكومة الانتقالية، خلفا “للشيخة حسينة”، المستقيلة إثر الاضطرابات التي اجتاحت البلاد.

ونقلت صحيفة “Dhaka Tribune”، عن مسؤولين قولهم، “إن تعيين “يونس” كان نتيجة اجتماع بين رئيس البلاد محمد شهاب الدين، وقيادات الحركة الطلابية المناهضة للتمييز”.

وأضافت الصحيفة أنه “سيتم تحديد الأعضاء المتبقين في الحكومة الانتقالية بعد التشاور مع مختلف الأحزاب السياسية”.

يذكر أن “محمد يونس” حائز على جائزة نوبل للسلام ويلقب بـ”مصرفي الفقراء”، وهو أحد أشهر الاقتصاديين والمصرفيين في العالم، وله تجربة في مكافحة الفقر في بلاده، إذ نجح في إنشاء وتأسيس بنك “غرامين” (بنك الفقراء)، الذي يهدف إلى الحد من الفقر من خلال توفير قروض صغيرة للفقراء من دون ضمانات، لكنه واجه انتقادات من “حسينة” التي اتّهمته بـ”مص دماء” الفقراء.

وأمس الثلاثاء، أعلن رئيس بنغلاديش محمد شهاب الدين، حل البرلمان تمهيدا لتشكيل حكومة انتقالية، بعد استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة ومغادرتها البلاد.

هذا ويعود سبب الاحتجاجات الطلابية في بنغلاديش إلى استئناف عمل نظام الحصص للقبول في الخدمة المدنية.