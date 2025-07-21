 بنغلاديش.. مقتل 19 شخصاً وإصابة 100 آخرين بتحطم طائرة في دكا

تحطمت طائرة تدريب مقاتلة من طراز “F-7 BGI” تابعة لسلاح الجو البنغلاديشي، اليوم الاثنين، فوق حرم كلية “مايلستون” في العاصمة دكا، ما أسفر عن مقتل 19 شخصاً، معظمهم من الطلاب، وإصابة أكثر من 100 آخرين، بينهم 83 لا يزالون يتلقون العلاج في عدة مستشفيات.

وأكد مكتب رئيس الوزراء المؤقت محمد يونس أن الحادث وقع بعد دقائق من إقلاع الطائرة من قاعدة عسكرية الساعة 1:06 ظهراً بالتوقيت المحلي. وأفادت تقارير بأن الطائرة تحطمت فوق سطح مقصف الكلية، متسببة في دمار واسع، بينما تحدث شهود عيان عن “انفجار أشبه بزلزال” أعقبه اندلاع النيران في المكان.

وأعلنت الحكومة المؤقتة يوم غد الثلاثاء يوم حداد وطني، بينما تستمر عمليات البحث والإنقاذ وسط حالة من الصدمة في أوساط الطلاب وأهالي الضحايا. وتعهد رئيس الحكومة المؤقتة باتخاذ “جميع الإجراءات اللازمة” للتحقيق في الحادث وتقديم الدعم للمتضررين.

يُذكر أن هذا الحادث يعد من أسوأ الكوارث الجوية في البلاد منذ عام 1984، حين تحطمت طائرة ركاب كانت في طريقها من شاتوغرام إلى دكا، وأودت بحياة 49 شخصاً.

#Bangladesh Air Force jet crashes into college campus in #Dhaka; one dead



A Bangladesh Air Force F7 BGI training aircraft crashed into the campus of Milestone College in Dhaka's Uttara this afternoon, leaving at least one person killed and more than 100 injured. The aircraft… pic.twitter.com/ZsRMqIPsxR — DD News (@DDNewslive) July 21, 2025