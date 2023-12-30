بنك واحد يستحوذ على خمس أرباح البنوك الأمريكية

استحوذ بنك JPMorgan على نحو خمس أرباح القطاع المصرفي الأميركي في أول 9 أشهر من 2023، مستفيداً من الاضطرابات في القطاع المالي هذا العام.

ونقلت “سي ان بي سي عربية” عن إحصائية أجرتها صحفية Financial Times، قولها بلغت أرباح JPMorgan مستويات 38.9 مليار دولار في أول 9 أشهر من العام الجاري، وهو ما يشكل 18% من إجمالي أرباح القطاع.

وذكرت الصحيفة أنه في حالة استمرار هذا النمط لإجمالي العام الجاري، فإنها ستكون المرة الأولى التي يسجل فيها البنك تلك المستويات من حصص الأرباح منذ عام 2009، حينما كانت الكثير من البنوك لا تزال تتعافى من آثار الأزمة العالمية.

وكان البنك قد استفاد من فرص الاستحواذ في ظل الأزمة التي عصفت بالقطاع المصرفي الأميركي في مارس بعد انهيار 3 بنوك إقليمية، ليصبح أكبر بنك أميركي بجميع المقاييس تقريباً.

واستحوذ JP على بنك First Republic، وفي الربع الثاني من 2023، حصدّ حوالي 20 سنتاً من كل دولار واحد من الأرباح التي حققتها البنوك الأميركية مقابل 12 سنتاً في العام السابق.