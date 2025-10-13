بنهم الفساد.. حبس مسؤول سابق بـ«الشركة العامة لخدمات النظافة» في بنغازي

أصدر مكتب النائب العام قراراً بحبس رئيس سابق لمجلس إدارة الشركة العامة لخدمات النظافة في بلدية بنغازي، بناءً على تقرير من نيابة مكافحة الفساد، التي فحصت تجاوزات ارتكبها المسؤول خلال سنوات 2015، 2016، و2017.



وبحشب المكتب، أثبت التحقيق أن رئيس المجلس قام بتزوير سند تكليفه بالمهام التي مارسها، وأبرم عقود أعمال مع أربع شركات رغم انتفاء الحاجة الفعلية لتلك الأعمال من قبل الشركة، هذه العقود تسببت في التزامات مالية ضخمة قدرت بنحو ثلاثة ملايين وخمسمائة وأحد عشر ألف دينار.

ووفق المكتب، نتيجة لهذه التجاوزات، قرر المحقق حبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق، في خطوة تهدف إلى محاسبة المسؤولين عن الفساد وحماية المال العام.