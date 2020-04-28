بنوك منطقة اليورو سجلت زيادة في الطلب على قروض الطوارئ

وإن الزيادة مرشحة للاستمرار

قال البنك المركزي الأوروبي في مسح للإقراض المصرفي، اليوم الثلاثاء، إن بنوك منطقة اليورو سجلت زيادة في الطلب على ائتمان الطوارئ من العملاء من الشركات في الربع الأول من العام، وإن الزيادة مرشحة للاستمرار، إذ تضر جائحة فيروس كورونا بالاقتصاد.

وأضاف البنك المركزي الأوروبي أن معايير الائتمان، وهي المعايير الداخلية للبنوك للموافقة على القروض، جرى تشديدها أيضا، لكن هذا التدهور كان “ضئيلا” مقارنة مع الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون اللاحقة بالتكتل.

واستنادا إلى مسح شمل 144 بنكا أجري بين 19 مارس آذار و3 أبريل نيسان، وهي فترة زيادة إجراءات العزل العام في أوروبا بسبب فيروس كورونا، قال البنك إن معايير الائتمان للمقترضين من الشركات سيجري على الأرجح تخفيفها بشكل كبير في الربع الثاني بدعم من إجراءات للبنك المركزي الأوروبي، على صعيد السيولة وضمانات حكومية.

وبالنسبة للأسر، أضاف البنك أن معايير الائتمان جرى تشديدها بشكل أكبر منه للعملاء من الشركات، وأنه سيكون هناك على الأرجح مزيد من التشديد في الربع الثاني.

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