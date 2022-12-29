بن زير: اتصالات مكثفة للإفراج عن مسؤولي المجتمع المدني ببنغازي

أثارت واقعة اعتقال المدير التنفيذي لمفوضية المجتمع المدني في بنغازي إبراهيم المقصبي ومدير إدارة المنظمات الدولية بالمفوضية سالم المعداني، ردود فعل واسعة على الصعيد المحلي والدولي.

وفي هذا الصدد، قال الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي د. رمضان بن زير، إن إدارة المركز تعمل على الاتصال بكافة المنظمات الحقوقية في العالم من أجل الضغط على المسؤولين بالدولة الليبية للإسراع في إطلاق سراح المقصبي والمعداني.

هذا وأعرب المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، عن قلقه الشديد إزاء عملية اعتقال المدير التنفيذي لمفوضية المجتمع المدني بنغازي إبراهيم المقصبي ومدير إدارة المنظمات الدولية بالمفوضية سالم المعداني.

وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، عبر المركز الذي يتخذ من أوسلو النرويجية مقراً له، عن استهجانه ورفضه لهذه العملية التي تعد انتهاكا صارخا لمبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

وذكَّر المركز بأهمية وضرورة احترام حقوق الإنسان الأساسية وخاصة الحق في التعبير عن الرأي والمجاهرة به.

كما استغرب المركز عملية اقتياد المعداني والمقصبي لجهات غير معلومة، وطالب رئيس الحكومة وكافة المسؤولين في الدولة الليبية بضرورة التدخل الفوري والعمل على إطلاق سراح المعتقلين فورا.

وناشد المركز بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ورئيسها عبد الله باتيلي بضرورة التدخل من أجل سلامة المقصبي والمعداني والعمل على إطلاق سراحهما بدون قيد أو شرط.

وحمَّل المركز الأجهزة الأمنية في بنغازي المسؤولية القانونية والأخلاقية عن عملية الاعتقال التي تمت دون اتباع قواعد الإجراءات الثانوية في عملية الاعتقال.