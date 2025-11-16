بن زير: الأكاديميون يُطالبون الأمم المتحدة أن تكون جدية في حل الأزمة الليبية وليس إدارتها

عقدت تنسيقية العمل الوطني اجتماعا في العاصمة طرابلس، مع مجموعة من الأكاديميين الليبيين وناشطات في المجتمع المدني.

وافتتح اللقاء الدكتور رمضان بن زير الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي وعضو اللجنة العلمية للمركز القومي للبحوث والدراسات العلمية، بكلمة رحب خلالها بالضيوف وتحدث على أهمية تنسيق الجهود والتعاون مع البعثة الأممية لإنجاح خارطة الطريق، معتبرا بأن المتصدرين للمشهد السياسي غير قادرين على حل الأزمة الليبية.

وتوالت إثر ذلك كلمات الحاضرين وقد تعددت وجهات النظر إلا أن الجميع أكد على ضرورة دعم الحوار المهيكل المزمع عقده مع بداية الشهر القادم، وأن تعمل النخب الوطنية على توحيد جهودها من أجل إنجاح الحوار بما يخدم المصلحة الوطنية، وأنه قد حان وقت التغير وخروج كل الأجسام السياسية متآكلة الشرعية من المشهد السياسي وفقا للخيار الرابع التي وضعته اللجنة الاستشارية وتشكيل حكومة موحدة تعمل على إنجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية.