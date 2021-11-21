بن زير: الليبيون سوف يعملون على تصدير الرؤساء إلى العالم!

بلغ عدد المتقدمين بأوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية، حتى مساء اليوم الأحد، 55 مترشحاً.

وفي هذا الصدد، علق الدكتور رمضان بن زير، أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان، على عدد المترشحين لمنصب رئيس الدولة.

وقال د. بن زير في حديث لـ”عين ليبيا”: “الليبيون سوف يعملون على تصدير الرؤساء إلى العالم بعد أن تجاوز عدد المرشحين المتقدمين للانتخابات الرئاسية 50 مترشحاً، في أول تجربة انتخابية بعد استقلال ليبيا في 24 ديسمبر 1951م”.

وأضاف: “الشكر كل الشكر لثورة 17 فبراير التي أعطت الفرصة للجميع”.

وأردف د. بن زير: “فحقاً من ليبيا يأتي الجديد”.