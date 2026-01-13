بن زير: المرأة الليبية قادرة على قيادة مؤسسات الدولة وتصحيح المسار

اكد د. رمضان بن زير، الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي وعضو اللجنة العلمية بالمركز القومي للبحوث والدراسات العلمية، على الأهمية البالغة للمشاركة الفعالة للمرأة في العملية السياسية، مشيراً إلى قدرتها على المساهمة في تحريك المشهد السياسي المرتبك الذي تمر به ليبيا حاليا في ظل الانقسام السياسي.

جاء ذلك خلال لقائه بالفعاليات النسائية بتاجوراء، الذي أقيم بمدرسة “الفاروق الأولى”، حيث شدد على أهمية المشاركة الفاعلة للمرأة في العملية السياسية، ونوه بأنه بإمكانها أن تُساهم في تحريك المشهد السياسي المرتبك في ليبيا.

وأضاف د. بن زير أن ليبيا تزخر بالعديد من القامات العملية النسائية المؤهلة علميا وعمليا لتولي إدارة مؤسسات الدولة العليا، مشددا على أن المرأة الليبية تمتلك الكفاءة اللازمة للقيادة إذا توفرت لديها الإرادة السياسي والدعم اللازم.

هذا وشهد اللقاء حضورا “بارزا” لمجموعة من الشخصيات السياسية والوطنية، وعلى رأسهم الدكتور فتحي الشبلي رئيس تجمع الأحزاب الليبية والدكتور أشرف بلها رئيس تكتل تكنوقراط ليبيا والأستاذة انتصار بن عاشور رئيس حزب الميثاق الوطني.

وفي ختام كلمته، أعرب د. بن زير عن شكره وتقديره للقائمين على تنظيم هذا اللقاء المثمر وخص بالذكر الأستاذة هبة أبوزعينين مديرة مدرسة “الفاروق الأولى” والدكتورة كريمة القويري عضو تنسيقية العمل الوطني لجهودهما في إنجاح هذه الفعالية.

وتقديرا لجهود المرأة الليبية، اختُتِم اللقاء بمراسم تكريم بعض الشخصيات النسائية الليبية الفاعلة في المجتمع، حيث قدم لهن المركز العربي الأوروبي دروعاً وشهادات تقديرية تثمين لدورهن المتميز في مختلف المجالات.