بن زير: المهاجرون عبر ليبيا من جنسيات مختلفة

عقد المنتدى الثقافي العربي البريطاني، ندوة حوارية، حول المشهد السياسي الدولي والإقليمي وانعكاسه على الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمشاركة عدد من الأكاديميين والخبراء والمختصين.

وفي مداخلة له خلال الندوة، تحدث الدكتور رمضان بن زير الأمين العام للمركز العربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، عن مخاطر الهجرة غير النظامية والانتهاكات الحاصلة في دول العبور.

وأشار د. بن زير إلى أن هذا الموضوع يُقلق العديد من الدول ومن بينها ليبيا التي تهتم به بشكل خاص في ظل الظروف الحالية للبلاد وحدودها في المنطقة الجنوبية شبه المفتوحة، لافتاً إلى عقد مؤتمر دولي هام في العاصمة طرابلس العام الماضي.

وأوضح د. بن زير أن موضوع الهجرة أصبح مقلقا جدا في الجنوب الليبي لدخول أعداد كبيرة من المهاجرين، وأن ليبيا تعتبر دولة عبور للمهاجرين، وأن ليبيا تستخدم الآن كشرطي لحماية دول أوروبا بدون أي مقابل أو دعم يذكر.

كما حذر د. بن زير من تغيير سكاني وديموغرافي ستواجهه ليبيا خاصة في مناطق الجنوب الليبي.

وشدّد د. بن زير على أن المهاجرين يعاملون معاملة إنسانية في ليبيا ويتمتعون بحقوقهم الإنسانية ولكن لا يعني هذا عدم وجود بعض التجاوزات التي قد تكون خطيرة أحياناً.