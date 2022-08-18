بن زير: تفعيل الدائرة الدستورية خطوة شجاعة

أكد الدكتور رمضان بن زير، الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، أن قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا الصادر اليوم الخميس بتفعيل الدائرة الدستورية في المحكمة خطوة شجاعة حتى وإن جاءت متأخرة.

وأضاف د. بن زير: “لقد طالبت أكثر من مرة بتفعيل الدائرة الدستورية لوضع حد للعبت السياسي في المشهد السياسي الليبي المرتبك”.

وطالب د. بن زير الأطراف السياسية المتنازعة على الشرعية خاصة حكومة الوحدة الوطنية والحكومة الليبية اللجوء إلى الدائرة الدستورية بالمحكة العليا لحسم الأمر وعلى الجميع ضرورة الالتزام الفوري بأحكام المحكمة حتى تُجنب البلاد المزيد من الانقسامات والحروب.