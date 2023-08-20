بن زير: حل مشكلة الهجرة يتطلب جهوداً مشتركة من دول العبور والمقصد

نظم المنتدى الثقافي العربي البريطاني، ندوة حوارية حول الهجرة غير النظامية.

وفي مداخلة له خلال الندوة، تطرق الدكتور رمضان بن زير أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان، إلى تطورات أزمة المهاجرين العالقين بين الحدود الليبية التونسية.

وأوضح د. بن زير أن وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي قام بزيارة إلى تونس وعقد مباحثات مع نظيره التونسي وأبرم اتفاقية مع الجانب التونسي لإنهاء أزمة تواجد المهاجرين على الحدود.

وأضاف د. بن زير أن ما حدث على الحدود أمر خطير ومؤسف جداً حيث دخل عدد من المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الليبية، منوهاً إلى مطالبته للسلطات الليبية بتقديم المساعدات الإنسانية لهؤلاء المهاجرين.

وأعرب أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان عن أسفه وألمه لما حدث على الحدود والمشاهد واللقطات التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام للظروف الإنسانية الصعبة التي مر بها المهاجرين العالقين على الحدود، بالإضافة إلى انتشال بعض جثث المهاجرين.

كما نوه د. بن زير إلى أن هناك بعض التقارير تفيد إلى استمرار إبعاد بعض المهاجرين من تونس وإدخالهم إلى الأراضي الليبية رغم الاتفاق الذي جرى بين وزارتي الداخلية بين البلدين، مؤكدا أن هذا الملف لم ينته بشكل تام.

ولفت أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان إلى أنه كان من المفترض أن يتم إشراك الدولة الليبية في الاتفاقية التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع تونس، وأن يتم التنسيق مع دولة ليبيا في هذا الشأن، باعتبار أن تونس وليبيا هما دول عبور للمهاجرين غير الشرعيين.

وفي اختتام الندوة، أكد الدكتور رمضان بن زير أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان، أن حل مشكلة الهجرة غير النظامية يجب أن تكون موحدة وليست اتفاقيات منفردة مع دول أوروبية، منوهاً أن الحل يتطلب تكاثف وجهود مشتركة من دول العبور والمقصد، وهذا لن يتحقق إلا بوضع دراسات إستراتيجية وإقامة مشاريع تنموية في مصدر هذه الهجرات أي في قارة أفريقيا.