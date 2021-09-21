بن زير: عدم تفعيل الدائرة الدستورية هو السبب في قرار سحب الثقة غير الشرعي

طالب الدكتور رمضان بن زير الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، بالإسراع في تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.

وقال د. بن زير في حديث لـ”عين ليبيا”، إن أي تهاون في عدم تفعيل الدائرة الدستورية والإسراع بها قد يزيد من تعقيد المشهد السياسي الليبي أكثر بل يساهم في انزلاق البلاد إلى العنف.

ودعا رئيس وأعضاء المجلس الإعلى للقضاء إلى ضرورة التحرك السريع لتفعيل الدائرة الدستورية قبل فوات الأوان.

وأضاف د. بن زير: “ونحملهم المسؤلية القانونية والأخلاقية في حالة عدم تدارك الموقف قبل فوات الأوان في ظل الانقسام الحاد بعد قرار مجلس النواب بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية وهو عبث غير مبرر البتة ومخالف للمادة الأولى من الاتفاق السياسي التي تؤكد على أن طلب سحب الثقة يتطلب التشاور مع المجلس الأعلى للدولة وهذا لم يتم كما يتطلب موافقة 120 عضواً من أعضاء مجلس النواب”.

واختتم الدكتور رمضان بن زير حديثه بالقول: “لا يوجد أي مبرر للجمعية العمومية لعدم اتخاذ قرار بتفعيل الدائرة الدستورية بعد اعتماد حكومة الوحدة الوطنية”.