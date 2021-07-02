بن زير: علينا أن نتصدى لمزاعم أن الصراع قادم بين الحضارة الغربية والإسلام

نظم المنتدى الثقافي العربي البريطاني، ندوة عبر تطبيق “زووم”، حول التعايش السلمي ونبذ العنف بين مكونات المجتمعات المختلفة دينياً وإثنياً ومذهبيا، بمشاركة العديد من أصحاب الديانات اليهودية والمسيحية والإسلام.

وقال الدكتور رمضان بن زير الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي في كلمة له أمام المشاركين في الندوة: “في البداية يسعدني ويشرفني أن نرحب بكم جميعا باسمي وباسم أعضاء اللجنة التنفيذية للمنتدى الذي يتوفر على عدد كبير من القامات الفكرية من أصحاب الديانات والقوميات المختلفة.

وأضاف د . بن زير: “نحن في هذا المنتدى لا نؤمن بالصراع بين الحضارات أو الأديان حسب زعم صامويل هنتنجتون في كتابه التصادم بين الحضارات أو الأديان والذي ركز فيها على الصراع بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية أي بين الإسلام والمسيحية بالرغم من وجود حضارات أخرى مثل الهندية والصينية واليابانية والبوذية والأفريقية.

واختتم د. بن زير كلمته بقوله: “علينا أن نتصدى لمثل هذه الخرافات وانتقادها أخلاقيا ومعرفيا وكذالك منهجيا وأن نعمل على خلق التعاون والتكامل بين كل الحضارات الإنسانية”.