بن زير: لقاء السفير الأمريكي ببعض الشخصيات الليبية رسالة خاطئة

علق الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الدكتور رمضان بن زير، على اللقاء الذي جرى يوم الأربعاء، بمطار معيتيقة الدولي بطرابلس، والذي جمع سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، مع بعض الشخصيات والمترشحين للانتخابات الرئاسية.

وقال د. بن زير في تصريح له، إن لقاء السفير الأمريكي بمجموعة من الشخصيات الليبية في قاعة مطار معيتيقة رسالة سلبية ومخالفة للأعراف الدبلوماسية ورسالة خاطئة في الوقت الخطأ.

وأضاف: “بل قد يفسره البعض استقواء بالأجنبي.. لقد استفزني هذا للقاء الذي كان الهدف منه دعم مفوضية الانتخابات وإرسال رسالة لليبيبن الرافضين لهذه المهزلة بأننا ماضون في الانتخابات بالرغم من عدم التوافق بين الأطراف”.

وطالب الدكتور رمضان بن زير، السفير الأمريكي والذين حضروا من السفارات الأخرى توضيح الهدف من اللقاء.