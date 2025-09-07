بن زير: نحن في حاجة إلى الانخراط الفاعل في مسار المصالحة من أجل بناء الدولة

استقبل فريق الحوار والمصالحة السياسية، مساء السبت 6 سبتمبر 2026، بالعاصمة طرابلس، الدكتور رمضان بن زير، أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان والأمين العام للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان، في زيارة ودية تناولت آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والقانونية في ليبيا.

وأكد د. بن زير خلال اللقاء أن “الأزمة الليبية يمكن تجاوزها بتكاثف الجهود الوطنية وتقديم المصلحة العليا للبلاد”، مشدداً على ضرورة تفعيل قانون العدالة الانتقالية رقم (29) لسنة 2013، وإعادة الاعتبار لمجلس الأمن الوطني بموجب القانون رقم (4) لسنة 2007، وإنشاء جهاز لأمن الدولة يُعنى بمكافحة الجاسوسية وحماية المال العام والتصدي للهجرة غير الشرعية.

وفي ختام اللقاء، دعا فريق الحوار والمصالحة السياسية جميع المكونات الوطنية إلى الانخراط الفاعل في مسار المصالحة الشاملة، والعمل معاً من أجل بناء دولة آمنة مستقرة يسودها السلم الاجتماعي والعدالة والتنمية المستدامة.

من جانبه اختتم د. بن زير حديثه بالقول: “نحن نؤمن أن ليبيا قادرة على استيعاب كل ألوان الطيف السياسي فلا إقصاء ولا تهميش لأي تيار سياسي وبهذا نستطيع بناء دولة القانون والمؤسسات التي نطمح بها جميعا”.