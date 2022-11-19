البوسيفي: تنفيذ الأحكام القضائية أمر مُلزم لكل السلطات

أشاد الدكتور رمضان بن زير الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، بنتائج اللقاء الذي جمعه مع وزيرة العدل حليمة إبراهيم عبد الرحمن، على هامش المؤتمر العلمي حول مكافحة الفساد الذي عقد بالعاصمة طرابلس قبل يومين.

وأشار د. بن زير إلى أن الوزيرة أكدت عمل الوزارة وبقوة من أجل حماية حقوق الإنسان لكل المواطنين والمقيمين في ليبيا.

كما تم خلال اللقاء، الاتفاق على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية باعتبارها عنوان العدالة وعدم التنفيذ هو إنكار للعدالة وهذا يُعاقب عليه القانون، حيث نوهت وزيرة العدل إلى أن تنفيذ الأحكام القضائية أمر مُلزم لكل السلطات.