بن زير يتساءل: هل ستصبح ليبيا ساحة لمعركة عالمية؟

عقد المنتدى الثقافي العربي البريطاني، ندوة حوارية، حول المشهد السياسي الدولي والإقليمي وانعكاسه على الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمشاركة عدد من الأكاديميين والخبراء والمختصين.

وفي حوار صريح وخاص من نوعه كان الحديث بين الدكتور رمضان بن زير أستاذ القانون الدولي الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي ورئيس المنتدي الثقافي العربي البريطاني، والدكتور أدموند غريب أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج تاون الأمريكية، حول تطورات الأوضاع في ليبيا.

وتساءل د. بن زير عن ما إن كانت ليبيا ستصبح ساحة لمعركة عالمية، وأجاب د. أدموند غريب بأنه قد تم جر الولايات المتحدة الأمريكية للصراع في ليبيا من قِبل إيطاليا وفرنسا.

ولفت د. أموند غريب إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تهتم بليبيا بسبب موقعها الجغرافي والنفط وكذلك بسبب تدفق الجماعات الإرهابية وتنامي النفود الروسي والصين، مشيراً إلى أن التدخل الإقليمي في ليبيا يزيد صراع الداخل الليبي.

وكذلك كان النقاش بين الدكتور بن زير والدكتور أدموند غريب عن مصير ليبيا من الإستراتيجية العشرية الأمريكية، حيث أكد د. أدموند بأن تحول صراع أوكرانيا ينعكس على ليبيا، وبحسب ما نقل عن دبلوماسي سابق أمريكي فإن ليبيا قد تكون أحد ميادين المعارك القادمة ولكن الولايات المتحدة منشغلة حالياً بوضعها الداخلي والصراع بينها وبين الروس والصين وحتى يتم فهم الوضع الراهن والقادم يجب فهم الداخل الأمريكي.