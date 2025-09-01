«بن زير» يواصل لقاءاته بالأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني

أجرى أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان الدكتور رمضان بن زيارة، زيارة إلى مقر حزب صوت الشعب وتجمع الأحزاب الليبية.

وتناول اللقاء دراسة إحاطة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تتيه أمام مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى بحث ارتباك المشهد السياسي الليبي الحالي.

ويأتي هذا القاء ضمن لقاءات د. بن زير المتكررة بمؤسسات المجتمع المدني حيث التقى يوم أمس الأول مع تنسيقية العمل الوطني ومجموعة من أعضاء الاتحاد النسائي الليبي والشباب والأكاديميين والإعلاميين.

وأكد د. بن زير في هذا اللقاء على أهمية مساهمة كافة شرائح المجتمع في العمل السياسي خاصة في ظل ما تشهده البلاد من انقسامات، مضيفا أن ليبيا بحاجة ماسة إلى دعم من بعثة الأمم المتحدة في ظل تمسك الأجسام السياسية بالسلطة خاصة مجلسي النواب والدولة.