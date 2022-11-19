«بن زير» يُؤكد حرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز العلاقات مع ليبيا

التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، بمقر الوزارة في طرابلس، مع وفد الاتحاد الأوروبي المشارك في المؤتمر العلمي “مكافحة الفساد لتدعيم الاستقرار” الذي عُقِد بالعاصمة طرابلس يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.



وضم الوفد عضو اللجان الحقوقية البرلمانية بالبرلمان الأوروبي الدكتور باسم حتاحت، والدكتور قسطنطين إيفانوف الخبير الدولي في الإعلام الاستراتيجي والنائب السابق في البرلمان الأوروبي، بحضور الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الدكتور رمضان بن زير.

وناقش اللقاء آلية التعاون بين دولة ليبيا ودول الاتحاد الأوروبي في مجالات الاقتصاد والتجارة والمساهمة في تنفيذ المشاريع الاستثمارية وتطوير البنية التحتية.

وأشار الوزير إلى أن دولة ليبيا تتميز بموقعها الجغرافي الذي يمثل بوابة تجارية بين الاتحاد الأوروبي والسوق الإفريقية، مؤكداً أن الدولة الليبية ملتزمة بالاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي وتعمل على تفعيل المشاريع المتوقفة وتنفيذ مشاريع جديدة تستهدف تطوير البنية التحتية وأخرى استثمارية بدعم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لتحقيق التنمية المكانية والمستدامة خاصة بالمنطقة الجنوبية.

من جانبه أكد د. بن زير حرص دول الاتحاد الأوروبي تعزيز العلاقات مع دولة ليبيا بمختلف المجالات، والعمل معاً لتشجيع المستثمرين والشركات الأوروبية استئناف عملها بدولة ليبيا والمساهمة في إعادة الإعمار وفق خطة الحكومة الليبية.

وتم الاتفاق على تعزيز التواصل بين الجانبين والعمل على تنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة تضمّ رجال الأعمال والمستثمرين بهدف تبادل الخبرات والمشاركة في تنفيذ المشاريع المستهدفة بمختلف المناطق.