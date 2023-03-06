«بن زير» يُشارك في اجتماعات الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان

شارك الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الدكتور رمضان بن زير، اليوم الاثنين، في جلسات الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان المنعقد بمقر الأمم المتحدة في جنيف السويسرية. »



وتم خلال الجلسات مناقشة ملف انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان خاصة حقوق المرأة والأطفال وكذلك إدانة الانقلاب العسكري في ميانمار والاتهامات الجسيمة التي قام بها العسكر هناك.

والتقى د. بن زير على هامش جلسات اليوم ببعض الشخصيات المهتمة بالشأن الليبي، وأوضح مدى أهمية مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي التي قدمها في إحاطته أمام مجلس الأمن في 27 من فبراير والتي قوبلت بترحيب على المستويين المحلي والدولي.

ولفت د. بن زير خلال لقائته إلى أن هذه المبادر قد تُساهم في عودة ليبيا ليكون لها دور إيجابي في المجتمع الدولي.

هذا وتستمر جلسات الدورة 52 التي بدأت في 27 فبراير حتى 31 من الشهر الحالي.

الجدير بالإشارة إلى أن المركز العربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي قد تحصل على الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحده.