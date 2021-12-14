«بن زير» يُشيد بتصريح مستشارة الأمم المتحدة بشأن القضاء

أشاد الأمين العام المفوض للمركز العربي الإوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الدكتور رمضان بن زير، بتصريح المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الليبية ستيفاني وليامز، بأنها تحترم القضاء الليبي ولن تسمح لأحد التعرض له.

وقال د. بن زير في حديث لـ”عين ليبيا”: “كنت أتمنى من رئيس بعثة الدعم في ليبيا الأسبق (برناردينو ليون) تبني مثل هذا التوجه والالتزام بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم شرعية انتخاب مجلس النواب الحالي والذي التف على حكم المحكمة بحجة أن المشكلة الليبية سياسية وليس قضائية في انتهاك واضح ومشين للقضاء الليبي، ونُحمَّله المسؤولية الأخلاقية لعدم التزامه بحكم المحكمة العليا في ليبيا”.

هذا وقالت المستشارة ستيفاني وليامز، خلال لقائها ، مع رئيس المحكمة العليا رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد الحافي، إن الأمم المتحدة لن تتهاون مع الترهيب والاعتداء على القضاة والأجهزة القضائية”.