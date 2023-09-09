«بن زير» يُطالب السلطات الليبية بتقديم العون للمغرب

أفاد الدكتور رمضان بن زير الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانونة الدوي الذي يتخذ من أوسلو بالنرويج مقرا له والمتحصل على الصفة الاستشارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بأن مجلس إدارة المركز أعلن عن تضامنه التام مع الشعب المغربي في مواجهة الزلازل المدمر ويقدم خالص التعازي لكافة ابناء الشعب المغربي العظيم.

وأعرب الدكتور بن زير في تصريح لـ”عين ليبيا” عن أمله في استجابة السلطات الليبية لنداء المركز لتقديم العون السريع للمنكوبين جراء الزلزال.

وضرب زلزال بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر ليل الجمعة/السبت جنوب غرب مراكش، بأقاليم و”عمالات” الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت، وفق ما ذكرته وزارة الداخلية المغربية.

وأسفر الزلزال عن سقوط 1037 قتيلاً و1204 إصابات حتى الآن، بحسب آخر إحصائيات وزارة الداخلية المغربية.

ووصف المعهد الوطني المغربي للجيوفيزياء الزلزال بأنه الأعنف منذ قرن، في حين أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال وقع على عمق 18.5 كيلومترا ومركزه جبال الأطلس، ولم يحدث مثله في المملكة منذ عام 1900.