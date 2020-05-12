«بن زير» يُطالب رئيس المجلس الرئاسي ووزير العدل بسرعة تنفيذ الأحكام القضائية

طالب الدكتور رمضان بن زير أستاذ القانون الدولي العضو المؤسس لمنظمة الحوار الوطني، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج ووزير العدل المفوض محمد لملوم، سرعة التدخل بتنفيذ الأحكام القضائية التي أخذت الصيغة التنفيذية باعتبار أن عملية التنفيذ من اختصاص الشرطة القضائية وليس الكتائب المسلحة.

وأضاف د. بن زير في حديث لـ«عين ليبيا»، أن تنفيذ الأحكام القضائية يعني تعزيز لدولة القانون والمؤسسات وحماية لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن عدم الالتزام بتنفيذ الأحكام خاصة المتعلقة بالسلطة التنفيذية يعد أنكاراً للعدالة فالموظف العام الذي يمتنع عن الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية يضع نفسه أمام المساءلة القانونية التي يترتب عنها عقوبات تأديبية وجنائية لأن ذالك يعد تحقير للسلطة القضائية.

ولفت أستاذ القانون الدولي إلى أن أجمل عبارة التي يحفظها التاريخ بشأن أهمية الالتزام بأحكام القضاء ما ذكره رئيس وزراء بريطانيا إبان الحرب العالمية الثانية “وينستون تشرتشل” الذي قال: “إن يكتب التاريخ أن بريطانيا هُزِمت في الحرب أهون من أن يكتب فيه أنها امتنعت عن تنفيذ حكم قضائي”.

واختتم د. بن زير حديثه بالقول: “أدعو رئيس المجلس الرئاسي والسيد وزير العدل الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية حتى يتم ترجمة ما ذكره رئيس المجلس التي طالب فيها أهمية اللجوء للقضاء إلى عمل واقع وملموس”.

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