«بن زير» يُكرم شخصيات نسائية متميزة على المستويين المحلي والدولي

أقام المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي والمنتدى الثقافي العربي البريطاني، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بالعاصمة البريطانية لندن.



وافتُتِح الاحتفال بكلمة الأمين العام المفوض للمركز ورئيس المنتدى الدكتور رمضان بن زير جاء فيها:

“أيها السيدات والسادة الحضور في البداية أدعوكم جميعا للوقوف وقراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء في سوريا وتركيا وجميع ضحايا العنف في العالم…. نلتقي اليوم لنكرم عدة شخصيات نسائية مبدعة في مختلف المجالات الحقوقية والسياسية والثقافية وغيرها وقد تم اختيار المكرمات من قِبل اللجنة المشكلة والتي سهرت على اختيار المتميزات من خلال السير الذاتية لكل منهن عن السنوات الثلاث الماضية”.

وأضاف د. بن زير: “كما يسرني أن أضف لكم خبر تدشين المركز لجائزة (السيهاتي) على هامش الدروة 52 لمجلس حقوق الإنسان بمبنى الأمم المتحدة بجنيف.. وقد تشرفت بالمشاركة في اجتماعات هذه الدورة والذي شارك فيها المركز بفاعلية غير مسبوقة”.

وأردف: “إن الهدف من الجائزة هو نشر قيم ومبادئ التسامح في كافة المجتمعات وتشجيع أصحاب المبادرات الإنسانية والثقافية والفنية والمجتمعية”.

هذا وقد تم تكريم عدة شخصيات ليبية وعربية وأوروبية من الذين لهم بصمات واضحة ومتميزة في مختلف المجالات العلمية والثقافية والحقوقية والعمل الاجتماعي حيت تم تكريم 5 ليبيات من قِبل المنتدى الثقافي العربي البريطاني وهن:

د. أسماء يوسف الشيباني، أستاذة الهندسة بجامعة كوفينتري الأستاذة رقية اقليصة المطاوع، رئيسة جمعية الأمل في الله الأستاذة فاطمة حقيق، سيدة أعمال مهتمة بالفكر والثقافة الأستاذة مفيدة مختار، رئيسة فروع المجلس القومي للمرأة في المنطقة الغربية الأستاذة ليلى السويسي، رئيسة الاتحاد العام لمنظمات المجتمع المدني

أما قائمة المكرمات من المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الذي يتخذ من أسلو مقرا له، فقد تضمنت 7 ليبيات متميزات في مختلف المجالات من مختلف مناطق ليبيا، وهن:

د. ناجية عياد العطراق، مستشارة قانونية ومهتمة بالشأن العام أ. هاجر بشير البركي، مستشارة رئيس المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان أ. أمال الطاهر عريبي، الخبيرة في إدارة الموارد البشرية والناشطة السياسية أ. زينب علي عبد الله، صحفية وناشطة حقوقية أ. مامني عبد الرحمن، ناشطة في المجال الاجتماعي أ. نعيمة سلامة محمد، أكاديمية وناشطة مجتمعية أ. نماهي سلام محمد، ناشطة مدنية وعضو بمجلس حكماء وأعيان غات

كما تم على هامش الاحتفالية، تسليم شهادتي التكريم لكل من د. أحمد معيوف أستاذ الكيمياء بجامعة نوتنغهام، والأستاذ عبد المنعم الصادي مسؤول العلاقات الخارجية للتحالف من أجل الإنسانية والممثل السابق للمركز العربي الأوروبي في ليبيا.

وقد قام الدكتور رمضان بن زير رئيس المركز العربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي ورئيس المنتدى بتقديم شهادات التكريم على المكرمين من الحضور.

وعلمت “عين ليبيا” بأنه سيتم تسليم شهادات التكريم للذين لم يتمكنوا من الحضور إلى العاصمة البريطانية لندن في حفل يقام خصيصا لهذه الغاية بالعاصمة طرابلس يحضره بعض المسؤولين في الدولة الليبية.