بن سلمان يستقبل العاهل الأردني.. مناقشة المستجدات الإقليمية والتطورات في غزة والضفة

استقبل محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، الملك عبد الله الثاني، العاهل الأردني، في مدينة نيوم بالمملكة العربية السعودية.

وجرى اللقاء في قصر نيوم بحضور الحسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد الأردن، بحسب ما نقلت صحيفة “عمون”، وتناول الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين، وحرص الطرفين على تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا العربية والإسلامية.

كما بحث الجانبان أبرز المستجدات في المنطقة، وعلى رأسها التطورات الراهنة في قطاع غزة والضفة الغربية.

وحضر اللقاء كذلك رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك علاء البطاينة.

ويأتي اللقاء في ظل ظروف إقليمية معقدة تشهدها منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد التصعيد في قطاع غزة والضفة الغربية.

وتُعد السعودية والأردن من الدول المحورية في المنطقة، حيث تجمعهما علاقات تاريخية وثنائية متينة تستند إلى المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية المشتركة.

ومدينة نيوم، التي تُعد مشروعًا طموحًا للسعودية للتطوير الاقتصادي والتكنولوجي، استضافت هذا اللقاء لتعكس أهمية تعزيز التعاون الإقليمي وتنسيق المواقف تجاه القضايا العربية والإسلامية الراهنة.

وزيارة الملك الأردني تعزز من التعاون الاستراتيجي بين البلدين، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة من نزاعات وصراعات تؤثر على الأمن والاستقرار.