بن شتوان: لا بد من 3 شروط لإنقاذ ليبيا

أكد رئيس المشروع الحضاري النهضوي والمرشح الرئاسي د. فتحي بن شتوان أن المشكلة الأساسية في ليبيا تتمثل في 3 قضايا رئيسية.

وأوضح د. بن شتوان في تصريح لشبكة “عين ليبيا”، أن أولى هذه القضايا هي الشرعية حيث لم تشهد ليبيا مند 2012 حكومة شرعية تستمد قوتها من إرادة الشعب الليبي، الأمر الذي أدى إلى فقدان الاحترام الداخلي والدولي وعدم القدرة على فرض الأمن والاستقرار والسيادة، منوها بأن الطريق الوحيد لتحقيق الشرعية هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

أما الثانية، فهي وجود رؤية واضحة ومحددة المعالم فوجود حكومة بلا رؤية واضحة ومشروع نهضوي لا يمكنها تعبئة الموارد بشكل فعال أو توجيه البلاد نحو التنمية والازدهار.

وتتمثل القضية الثالثة في المعايير عند اختيار أعضاء الحكومة ومؤسساتها وهذا يتطلب عند اختيارهم أن يتم بناءً على معايير الكفاءة والخبرة والجدارة، حتى تستطيع تنفيذ مشروعها وقيادة البلاد نحو الاستقرار والنهضة.

واختتم بن شتوان تصريحه بقوله: “ما نحتاجه في ليبيا هو حكومة شرعية تستمد شرعيتها من الانتخابات، تمتلك رؤية ومشروعًا نهضويًا، ويتم اختيارها وفقًا لمعايير الكفاءة والقدرة على إنجاز المهام، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تشكيل حكومة مصغرة وفعالة قادرة على تحقيق الاستقرار وإدارة الانتخابات”.