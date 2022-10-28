بن شتوان: لم يعد أمام الناس إلا ثورة جديدة

قال المرشح الرئاسي رئيس اللجنة التسييرية لحزب تيار المشروع الوطني الدكتور فتحي بن شتوان، إنه عندما تفشل الدولة وتتعرض للهيمنة الأجنبية، تظهر على المجتمع علامات الانقسام والتفكك وتسود العازة والفقر والجهل وتغيب العدالة الاجتماعية وتنتشر الأفكار والقيم والثقافة الهدامة وتحكم بقوة المال والسلاح.

جاء ذلك في تصريح له، خص به شبكة “عين ليبيا” حول المشهد السياسي الليبي المرتبك.

وأضاف بن شتوان: “لم يعد أمام الناس إلا طريق النهوض والنهضة., إنها ثورة جديدة ولكنها ثورة للتحرر والانفتاح والتسامح والديمقراطية والبناء والنهضة، ثورة للحب والوحدة الوطنية، ثورة للعلم والمعرفة والتقدم، ثورة في العقول والأفكار والقيم والثقافة، ثورة للانفتاح على الحضارة الإنسانية بهوية وطنية فريدة”.