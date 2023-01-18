بن شتوان: وحدة ليبيا أصبحت على المحك

قال المرشح الرئاسي رئيس اللجنة التسييرية لحزب تيار المشروع الوطني الدكتور فتحي بن شتوان، إن وحدة ليبيا أصبحت على المحك.

وأضاف د. بن شتوان في تصريح لشبكة “عين ليبيا”: “وفقا للأحداث المتسارعة التي نراها اليوم فإن وحدة ليبيا واستقلالها ووجودها أصبحت على المحك.. علينا الانتباه جيدا”.

وطالب د. بن شتوان بإخراج مرتزقة “فاغنر” الروسية وكل القوات الأجنبية على الأرض الليبية سلميا مشيراً إلى أن من أدخلهم يستطيع التفاوض على إخراجهم.

كما طالب بأن لا تتورط الدولة الليبية في حرب مع روسيا ونصبح مثل أوكرانيا.

وأردف قائلاً: “يجب أن لا نسمح للأتراك بمحاربة الروس على الأرض الليبية مهما كانت الأسباب لأن ذلك فيه دمار لليبيا ونفطها.. نحن الدول الصغيرة يجب أن نكون محايدين في الصراع العالمي بين المعسكرين لأن انحيازنا لطرف سيعرض بلادنا للدمار من الطرف الآخر.

واختتم د. بن شتوان حديثه بالقول: “ليبيا دولة مسالمة تفتح بلادها للاستثمار الخارجي لكل من يسعى لتقدمها ونهضتها”.