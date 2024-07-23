«بن شتوان» يجري زيارة لحقل «السرير» النفطي

أجرى رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط محمد بن شتوان، زيارة لحقل السرير النفطي، أكبر حقول الشركة.

وبحسب ما نشرت الشركة، “بدأت الجولة بزيارة المجمع رقم (4) للاطلاع عليه ومناقشة إزالة الرمال والعوائق المحيطة بالمجمع، تلتها زيارة بئر تشارلي 59 لمتابعة ما تم إنجازه ضمن خطة زيادة الإنتاج، واستمع “بن شتوان”، والوفد المرافق له خلال جولة ميدانية بالحقل لمشرفي المخازن”.

كما زار رئيس مجلس الإدارة، “مشروع التوربينات L63، الذي يهدف إلى إنهاء مشكلة النقص المزمن في توليد الطاقة الكهربائية في حقلي السرير ومسلة، لتوفير الكهرباء اللازمة لخطط التوسعات المستقبلية في الحقلين والتي تهدف إلى زيادة إنتاج الحقلين”.

وذكر مكتب الإعلام في الشركة، “أن المشروع أطلقته لجنة إدارة الشركة عام 2014، إلا أن الأوضاع الأمنية التي مرت بها البلاد في تلك الفترة، عطلت التنفيذ بسبب تخوف الكثير من المقاولين من العمل في الأراضي الليبية”.

وأوضح أنه “في عام 2018 بدأ العمل في تنفيذ المشروع بعد توريد التوربينات والتي نقلت بحراً من الولايات المتحدة الأمريكية إلى ليبيا لتصل إلى ميناء البريقة ومنها نقلت براً إلى حقل السرير في رحلة شاقة استمرت لأيام عديدة نظراً لكثرة معدات المشروع وثقل وزن أغلبها”.

وأضاف أنه “مع نهاية يونيو 2024 استكملت أعمال التدشين النهائية للمشروع والتشغيل التجريبي له وتم وضع هذه التوربينات في الخدمة الفعلية”.

هذا وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات الدورية، تُجريها لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط إلى كافة حقول ومواقع الشركة، وفي ختام الزيارة كرَم “بن شتوان” الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع، كما أعلن عن تسمية قاعة التدريب بالحقل باسم “قاعة المرحوم إبراهيم بن غشير” أحد مراقبي حقل السرير سابقاً، تكريماً له وإحياء لذكراه بين زملائه وأصدقائه.

بعد استكمال جولته بحقل مسلة ضمن جولته بحقول ومواقع الشركة، توجه السيد/ محمد بن شتوان رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي… تم النشر بواسطة ‏شركة الخليج العربي للنفط – Arabian Gulf Oil Company‏ في الاثنين، ٢٢ يوليو ٢٠٢٤

وكان “بن شتوان”، زار قبل ذلك، حقل مسلة النفطي، وذلك في إطار جولة تفقدية للاطلاع على سير العمل بالحقل، واطلع على محطة الضغط العالي الجديدة (33 كيلو فولت) بعد تركيبها، واستمع إلى شرح مفصل من قبل المهندسين حول عملها وأهميتها، وتُعدّ هذه المحطة إضافة هامة إلى حقل مسلة، حيث ستساهم في توفير الطاقة اللازمة لتشغيل الحقل بكفاءة عالية.