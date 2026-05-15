بن شتوان يوجه نداء إلى مجلسي النواب والدولة والحكومتين

وجه الدكتور فتحي بن شتوان، رئيس اللجنة التسييرية للمشروع الحضاري النهضوي الليبي، نداءً هاماً وعاجلاً باسمه وباسم قيادات المشروع، استهدف فيه كلاً من المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى حكومتَي البلاد، داعياً إياهم إلى الاجتماع الفوري لإنقاذ الوطن من فوضى محتملة وهيمنة أجنبية.

وجاء في نص النداء أن الوطن يتعرض في الوقت الراهن لأزمات خطيرة ومتعددة الأصعدة؛ شملت الجوانب السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والإدارية، والبنيوية.

وحذر الدكتور بن شتوان من أن استمرار هذه الأزمات قد يؤدي إلى انفجار شعبي عارم وفوضى كبيرة تعم كل أرجاء الوطن، وهو ما قد يُستغل في فرض التدخل الخارجي والهيمنة الأجنبية على البلاد.

وعلى ضوء ذلك، دعا الدكتور بن شتوان الأطراف المذكورة للاجتماع الفوري والعمل على إنقاذ الوطن وفقاً للخطوات الخمس التالية:

الإعلان عن إقامة الانتخابات: الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في مدة لا تزيد عن 9 أشهر، يتم خلالها إعداد القاعدة الانتخابية وقوانين الانتخابات من قبل لجان متخصصة. توحيد المؤسسات: العمل على توحيد كل مؤسسات الدولة الليبية. إعادة تنظيم مفوضية الانتخابات: واختيار لجنة إدارة متخصصة لها وفقاً لمعايير محددة، وبتمثيل يضمن مشاركة جميع مناطق ليبيا. إعادة تشكيل إدارة المصرف المركزي: اختيار لجنة إدارة جديدة للمصرف المركزي وفقاً لمعايير التخصص، والخبرة، والدراية. تشكيل حكومة تكنوقراط: اختيار حكومة مصغرة من الكفاءات (التكنوقراط) لتسيير الدولة وإدارة العملية الانتخابية وفقاً لمعايير محددة.

واختتم رئيس اللجنة التسييرية نداءه بتوجيه رسالة حاسمة للمسؤولين قائلًا: “الوطن في حاجة لكم لإنقاذه فلا تتقاعسوا فتندموا”.