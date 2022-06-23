«بن شتوان» يُطالب المجلس الرئاسي بتشكيل حكومة مصغرة

طالب رئيس اللجنة التسييرية لحزب تيار المشروع الوطني الدكتور فتحي بن شتوان، من المجلس الرئاسي بتشكيل حكومة مصغرة.

وقال في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إنه إذا لم يحصل اتفاق بين البرلمان ومجلس الدولة لم يعد هناك مخرجا شرعيا من هذا الانسداد السياس إلا بتدخل رئيس الدولة (المجلس الرئاسي) وتشكيل حكومة انتخابات مصغرة وإنجاز القاعدة الدستورية مع تجميد البرلمان ومجلس الدولة أو تسليم السلطة للقضاء.

وأضاف د. بن شتوان: “لقد سبق لنا أن قابلنا رئيس الدولة وأبدى استعداده لذلك ولكن للأسف لم يفعل شي”.

ونوه إلى أنه ما يجب القيام به الآن عملياً هو تظاهرات أمام المجلس الرئاسي للمطالبة بذلك ثم اختيار مجموعة من المتظاهرين وتسليمه مطالبهم وهي تتلخص في الآتي: