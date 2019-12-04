بن صالح: التعبئة الشعبية مفقودة والناس يعيشون في حالة استرخاء

قال العضو المؤسس لمنظمة الحوار الوطني والخبير الأمني السيد “سليمان بن صالح”، إن مصراتة وطرابلس والزاوية هذه المدن الثلاث تقود حربا شرسة للدفاع عن طرابلس وبالتالي عن ثورة 17 فبراير.

وفي تعليق له على الأحداث الجارية، نوه بن صالح، بأن التعبئة الشعبية مفقودة في كل هده المدن، فدور وزارة الأوقاف لتجييش الناس ليعيشوا حالة الحرب مفقود، وكذلك دور الإعلام بكل أشكاله وألوانه شبه مفقود والدور السياسي مفقود.

وأضاف يقول:

لذلك نلاحظ أن الأبطال يخوضون قتالا شرسا على تخوم طرابلس بينما سكان طرابلس ومعهم سكان الزاوية وسكان مصراتة يعيشون في حالة من الاسترخاء التام وكأن هذا القتال يجري بين أطفال يتعاركون من أجل مباراة كرة قدم، التجارة والسمسرة والمقاهي والمطاعم والسهرات في الاستراحات والنوادي والمنتديات والحفلات الموسيقية والعربدة في الشوارع من قِبل أشباه الرجال كلها تجري بشكل فوق الطبيعي في الوقت الذي تزداد فيه المعارك شراسة ويسقط فيها القتلى والجرحى كل ساعة.

وأوضح أن المجالس البلدية والمجالس الاجتماعية والمجالس العسكرية في هذه المدن تتحمل مسؤولية هذا العزوف من قِبل الناس عن الشعور بمعاناة وصبر المقاتلين في المحاور وكذلك الذين يتولون إدارة الوسائل الإعلامية خاصة المحطات الفضائية، والذين يرأسون مكاتب الأوقاف في هذه المدن أيضا هم شركاء فيما يحدث من تقصير في التعبئة العامة للناس وتهيأتهم ليعيشوا الحدث ساعة بساعة ويساعدونهم على التفاعل معه حتى لا تتبلد مشاعرهم فتصبح عندهم أخبار الحرب لا تعني لهم شيئا، وفق قوله.



واختتم حديثه بالقول: