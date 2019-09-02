بن صالح: السراج یُحابي ویتوافق مع الجمیع إلا مع الذین یُدافعون عن طرابلس!

علق الخبير الأمني سليمان بن صالح على الصورة التي انتشرت مؤخراً وضمت كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج والصحفي محمد بعيو.

حيث قال بن صالح في منشور له على صفحته الرسمية في فيسبوك:

“لو شاهد هذه الصورة مقاتل یمتشق سلاحه وینتظر علی التبة قدوم عدو طرابلس والوطن لیدفعه عنها ویمنعه من الدخول إلیها، تری ماذا سیقول؟ ولو شاهدها أب دفع بابنه إلی إحدی التبات لیموت من أجل طرابلس تری کیف سیتصرف؟”.

وأضاف الخبير الأمني:

“هذا السراج یحابي الجمیع ویأخذ بخاطر الجمیع ویتوافق مع الجمیع إلا مع الذین یدافعون عن طرابلس وهو یعلم تمام العلم أن الذین یحابیهم الآن ویتوافق معهم لو تمکنوا منه لوضعوه خلف القضبان أو في مکان لا یعرفه أحد کما فعلوا بسرقیوة، ویعلم أیضاً تمام العلم أن الذین یحافظون علی وجوده في السلطة هم أولئک الذین یدافعون عن طرابلس، فأي الفریقین أولی بالتوافق معه یا سید رئیس المجلس؟”.

وكان استقبال السراج للصحفي بعيو، خلال اجتماع عقده السبت مع عدد من النخب والفعاليات قد أثار غضب واستياء النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما في الوقت الذي يُقدم فيه شباب ليبيا الغالي والنفيس للتصدي للآلة الإعلامية المدعومة إماراتياً.