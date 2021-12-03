قال الخبير العسكري والأمني سليمان بن صالح، إن من يثق في سيف الإسلام القذافي وأتباعه فهو ساذج.

وكتب بن صالح في منشور عبر حسابه على فيسبوك: “هم عادوا وبقوة، وخصومهم انحسروا بسرعة، قد يقول قائل منهم (بعد نضال دام عشر سنوات ها نحن نعود للساحة ليس فقط لإثبات الوجود ولكن للتنافس على حكم ليبيا).

وأضاف: “لن يعترفوا لثورة فبراير بفضل تمكينهم من العودة عندما أقرت في البلاد مبدأ الترشح للسلطة، بل إنهم سيُرجعون ذلك لنضالهم المستمر وقوتهم التي لم يفرطوا فيها، وسيعتبرون ذلك نصراً مؤزراً تحقق بعد أن رفضوا الاستسلام للهزيمة”.

وتابع بن صالح: “من يثق في سيف وأتباعه فهو ساذج، ومن يظن أن سيف ترشح للانتخابات من أجل ليبيا فهو أكثر سذاجة، إن نجح سيف في الانتخابات فإن منظومة حكم أبيه ستعود بكامل حقدها وخصوصاً أخته وأبناء عمومته وسدنة النظام وجهابذة اللجان الثورية وضباط الأمن الداخلي والخارجي الذين تركوا البلاد طوال هذه المدة وكل من كان يدور في فلك القائد الملهم”.

واستطرد قائلاً: “وهؤلاء هم من سيحكمون البلاد وليس سيف، لأنه لن يكون قادراً على ترويضهم وجعلهم تحت سلطته المطلقة كما كان في السابق”.