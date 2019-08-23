بن عطية: «لجنةُ الطَّوارئ» تسيرُ بنا إلى الهاوية

قال عميد بلدية تاجوراء حسين بن عظية، إن لجنة الطوارئ “الأزمة” المُشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي تم تفصيلها لإضعاف الوزراء ولتكون حكومة موازية تسيطر على المشهد بعيدًا عن وزراء الحكومة التي اتفقوا عليها في الصخيرات.

وأضاف بن عطية في منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أن اللجنة فشلت فشلاً ذريعًا يؤدي إلى خراب البلد وضياع حقوق النازحين والمواطنين.

وتابع يقول:

لجنة سرطانية مُميتة لم نعد نسمع بها كما لم تظهر إلا في الإعلام. يا خسارة دماء التريس اللي كل يوم في الميدان تطوعاََ لحماية أمثال هؤلاء.

وطالب عميد بلدية تاجوراء بإلغاء اللجنة التي يترأسها فائز السراج أو تغييرها بسبب فشلها.

وتقدم بالاعتذار لكل النازحين لعدم تمكنهم من خدمتهم لأنه تم اختطاف عمل البلديات بهذه اللجنة التي لم ينتخبها الشعب للخدمة، حسب وصفه.

وأردف يقول: