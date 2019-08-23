الرئيسية | حرب طرابلس | ليبيا

بن عطية: «لجنةُ الطَّوارئ» تسيرُ بنا إلى الهاوية

عين ليبيا | آخر تحديث: 23 أغسطس 2019 - 16:24
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

طالب عميد بلدية تاجوراء بإلغاء اللجنة أو تغييرها. [حكومة الوفاق]
قال عميد بلدية تاجوراء حسين بن عظية، إن لجنة الطوارئ “الأزمة” المُشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي تم تفصيلها لإضعاف الوزراء ولتكون حكومة موازية تسيطر على المشهد بعيدًا عن وزراء الحكومة التي اتفقوا عليها في الصخيرات.

وأضاف بن عطية في منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أن اللجنة فشلت فشلاً ذريعًا يؤدي إلى خراب البلد وضياع حقوق النازحين والمواطنين.

وتابع يقول:

لجنة سرطانية مُميتة لم نعد نسمع بها كما لم تظهر إلا في الإعلام.

يا خسارة دماء التريس اللي كل يوم في الميدان تطوعاََ لحماية أمثال هؤلاء.

وطالب عميد بلدية تاجوراء بإلغاء اللجنة التي يترأسها فائز السراج أو تغييرها بسبب فشلها.

أخبار ذات صلة
«باشاغا» يبحث مع رئيس الأمن الداخلي المستجدات الأمنية بالعاصمة والمناطق الأخرى

وتقدم بالاعتذار لكل النازحين لعدم تمكنهم من خدمتهم لأنه تم اختطاف عمل البلديات بهذه اللجنة التي لم ينتخبها الشعب للخدمة، حسب وصفه.

وأردف يقول:

لجنة كلفها السراج وتسير بنا للهاوية خدميا وتنظيميا إداريا وماليا بالتخبط العشوائي المقصود،، لجنة الطوارئ هي المحاباة والتمييز المصلحي والجهوية والتخلف والعجز وللأسف هي “عورة المرحلة”.

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن