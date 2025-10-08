«بن غفير» من باحات المسجد الأقصى: نطالب باحتلال غزة وإفراغها من سكانها

اقتحم مئات المستوطنين صباح اليوم الأربعاء باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في ثاني أيام ما يُعرف بـ”عيد العرش”.

وشارك في الاقتحامات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي نفذ جولات استفزازية داخل الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدى طقوسًا تلمودية، مما أثار تحذيرات مقدسية من خطورة تصعيد الاعتداءات على المسجد والمقدسات الإسلامية، خاصة في مناسبات الأعياد اليهودية.

وفي خطوة مثيرة للجدل، دعا بن غفير خلال جولته في المسجد الأقصى إلى احتلال كامل قطاع غزة وتشجيع سكانه على الهجرة الطوعية، مؤكدًا أن هذه هي الطريقة لإعادة المختطفين الإسرائيليين والانتصار في الحرب على حركة “حماس”.

ويأتي ذلك في ظل مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس في مصر، بهدف وقف إطلاق النار ونزع سلاح الحركة، حيث أبدت “حماس” موقفًا متشدداً برفضها نزع سلاحها، مؤكدة أن مقاومتها وسلاحها حق وطني لا يمكن التخلي عنه إلا باستعادة الحقوق الفلسطينية كاملة.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه منح حركة حماس مهلة أخيرة لإعادة المحتجزين بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وسط اتصالات متقدمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن خطة لإدارة القطاع وتحسين الأوضاع الأمنية والإنسانية.