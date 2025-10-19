بن غفير وسموتريتش يدعوان لاستئناف الحرب.. وحماس تؤكد التزامها بوقف النار

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، الحكومة الإسرائيلية إلى إصدار قرار يقضي بـاستئناف الأعمال العسكرية في قطاع غزة، في وقت أكدت حركة حماس التزامها بـاتفاق وقف إطلاق النار، مشددة على أن الخروقات مستمرة من جانب إسرائيل.



وأوضح بن غفير في منشور على منصّة «إكس» (تويتر سابقًا) أنه «يدعو رئيس الوزراء إلى إصدار أمر لجيش الدفاع باستئناف القتال في قطاع غزة بكامل قوته»، معتبراً أن التهاون بأن حماس ستحترم الاتفاق «يشكل خطراً على الأمن». وفي مواقف متقاربة، اقتصر تعليق سموتريتش على عبارة مختصرة أثارت تنديدًا واسعًا داخل وسائل الإعلام الإسرائيلية.



من جانبه، نفى متحدثون باسم حماس أنهم انتهكوا الاتفاق، وأكد القيادي في الحركة عزت الرشق التزام الحركة بوقف النار، مع اتهام إزاء «استمرار الاحتلال في خرق الاتفاق وابتداع ذرائع للتحرك العسكري». تأتي هذه التصريحات بينما تقف الهدنة المبرمة قبل أيام تحت ضغوط متزايدة نتيجة حوادث تبادل إطلاق نار وغارات متفرقة.



وترافق هذا التوتر مع تقارير إعلامية إسرائيلية وأجنبية أفادت بأن جيش الاحتلال شن غارات أو هجمات انتقامية في مناطق بقطاع غزة، خصوصًا في رفح وجباليا، بعد وقوع تبادل لإطلاق النار بين عناصر مسلحة والجيش، مما أعاد تفجير الجدل حول مدى استدامة الهدنة. وتصف تقارير دولية وقف النار بأنه «قابل للاهتزاز» نتيجة الحوادث المتفرقة وتصاعد الاحتجاجات الداخلية الإسرائيلية ضد الاتفاق.

وتعقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعات لتقييم الوضع الأمني، في ظل ضغوط من قيادات باليمين المتطرف للمضي باتجاه خيار عسكري أوسع، في مقابل تحذيرات دولية ودبلوماسية من أن أي عودة للعمليات العسكرية ستفاقم الأزمة الإنسانية في غزة وتعرقل جهود تثبيت هدنة دبلوماسية.

