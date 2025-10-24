بن غفير يدعو لإعدام الأسرى.. 450 شخصية يهودية تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل

أفادت صحيفة الغارديان بأن أكثر من 450 شخصية يهودية بارزة من مختلف أنحاء العالم قد وقعوا على رسالة مفتوحة تطالب الأمم المتحدة بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب جرائمها في غزة، التي يصفها الموقعون بأنها تصل إلى الإبادة الجماعية.

وجاء هذا النداء في وقت حساس، حيث يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وسط تقارير تشير إلى تأجيل مقترحات فرض العقوبات على إسرائيل.

من بين الموقعين على الرسالة، أبرزهم:

أبراهام بورغ، الرئيس السابق للبرلمان الإسرائيلي.

دانيل ليفي، المفاوض الإسرائيلي السابق للسلام.

نعومي كلاين، الكاتبة اليهودية الكندية.

جوناثان غليزر، المخرج البريطاني الحائز على جائزة الأوسكار.

الاس شون، الممثل الأمريكي.

إيلانا غليزر، الحائزة على جائزة إيمي.

مضمون الرسالة

الرسالة تشير إلى أن العديد من القوانين والاتفاقيات الدولية التي تم إقرارها لحماية الأرواح البشرية جاءت استجابة لمحرقة الهولوكوست، وأن إسرائيل تنتهك هذه الضمانات بشكل مستمر.

وطالب الموقعون بـ محاسبة القادة الإسرائيليين على انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي.

وأكد الموقعون على ضرورة تنفيذ أوامر محكمة دولية ضد المسؤولين الإسرائيليين، و وقف إرسال الأسلحة والسلع إلى إسرائيل، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

كما طالبوا بالتصدي للاتهامات الزائفة بمعاداة السامية، والتي تُستخدم لتشويه سمعة من يسعون للسلام.

التحول في الرأي العام اليهودي

أشارت الصحيفة إلى أن هذه الرسالة تأتي بعد تحول كبير في الرأي العام بين اليهود الأمريكيين وغيرهم من اليهود حول العالم، الذين أصبحوا أكثر انتقادًا للسياسات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. وتزداد مطالباتهم للمجتمع الدولي بالتحرك لمحاسبة إسرائيل على جرائمها.

بن غفير يهدد الأسرى الفلسطينيين بإعدامهم في سجن “نوتشافوت”



وثق مقطع فيديو تداولته وسائل التواصل الاجتماعي إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، وهو يقتحم سجن “نوتشافوت” ويخاطب مجموعة من الأسرى الفلسطينيين في زنزانة، موجهًا إليهم تهديدات مباشرة.

وفي الفيديو، يظهر بن غفير متفاخرًا بموقف الأسرى المهين قائلاً: “الكل يجلس على الأرض كما يجب”، بينما يظهر الأسرى وهم مقيدون ويجلسون في ظروف قاسية.

وبن غفير، المعروف بمواقفه المتطرفة، استهزأ بحقوق الأسرى الأساسية قائلاً: “لن تحصلوا على الشوكولاتة، المربى، التلفاز، ولا حتى الراديو”، مؤكدًا أن هذه الأمور البسيطة قد سُلبت منهم عمدًا كعقاب جماعي.

وفي ختام جولته الاستفزازية، دعا بن غفير إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين، واصفًا إياهم بـ “الإرهابيين” في خطاب يعكس سياسة انتقامية ممنهجة تجاه المعتقلين الفلسطينيين.