بن غفير يسخر من شكوى أسيرة فلسطينية: «السجن ليس فندقا»

سخر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من أسيرة فلسطينية تحدثت عن سوء ظروف اعتقالها وافتقارها إلى مقومات الحياة الأساسية، قائلا إن “السجن ليس فندقا”.

وجاءت تصريحات بن غفير في مقطع فيديو نشره الجمعة عبر حسابه على منصة تليغرام، خلال وجوده داخل أحد السجون الإسرائيلية.

وخلال المقطع، سأل بن غفير الأسيرة الفلسطينية، عبر مترجم، عن وضعها داخل السجن، فأجابت بأنها ليست بخير، مشيرة إلى أنها أصيبت بالاكتئاب وتضررت حالتها النفسية.

وسألها بن غفير عن ظروف الاعتقال قائلا: “كيف هي ظروف الاعتقال هنا؟”، فردت الأسيرة: “ليس هناك طعام جيد، أو مياه نظيفة، ولا أي شيء”.

ورد بن غفير عليها بالقول: “لا يجب أن يكون الطعام جيدا، فهذا ليس فندقا، ومن يقوم بأشياء يجب أن يفكر في عواقبها. من يرتكب جريمة عليه أن يتعلم خاصة لو كانت ضد شعب إسرائيل”.

وأضاف مخاطبا الأسيرة: “هذا ليس فندقا، كان في السابق كذلك ولم يعد، يجب أن تفكري في فعلتك”.

ومنذ توليه منصبه أواخر عام 2022، اتخذ بن غفير إجراءات لتشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، وسط اتهامات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية بوجود سياسات تشمل التجويع والإهمال الطبي والعزل والتعذيب.

ووفقا لتقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، يوجد في السجون الإسرائيلية نحو 9500 أسير فلسطيني، بينهم 94 أسيرة وأكثر من 350 طفلا، وسط شكاوى تتعلق بالتجويع والتعذيب والإهمال الطبي.

وفي سياق متصل، أصيب طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي مساء الجمعة خلال اقتحام بلدة بيت فجار جنوب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت البلدة وتمركزت في منطقة “المثلث”، قبل أن تطلق الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة طفل يبلغ 15 عاما برصاصة في القدم.

وفي محافظة بيت لحم أيضا، اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة الخضر جنوب المدينة، وانتشرت في منطقة البوابة وعلى شارع القدس/الخليل، دون ورود معلومات عن اعتقالات أو مداهمات للمنازل.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت القوات الإسرائيلية قرية المجد غرب مدينة دورا، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية خلال انتشارها في القرية.

كما اقتحمت القوات بلدة دير سامت غرب مدينة دورا، وسط انتشار عسكري في المنطقة، دون ورود أنباء فورية عن اعتقالات أو إصابات.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في عمليات الاقتحام التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، وتترافق مع عمليات قتل واعتقال وتدمير وإخلاء منازل، وفق مصادر فلسطينية.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، تصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، ما أسفر، وفق معطيات فلسطينية رسمية، عن مقتل أكثر من 1182 فلسطينيا، وإصابة نحو 13 ألفا، واعتقال قرابة 24 ألفا.