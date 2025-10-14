«بن غفير» يقتحم الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى برفقة عشرات المستوطنين، تحت حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية، في ثاني اقتحام له خلال أسبوع، وذلك في آخر أيام عيد العرش اليهودي.

وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن المقتحمين نفذوا جولات استفزازية داخل باحات المسجد وأدوا طقوساً تلمودية في المنطقة الشرقية، وسط حماية مكثفة من الشرطة الإسرائيلية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم بلغ 243 شخصاً.

وجاء الاقتحام بالتزامن مع تشديد القوات الإسرائيلية إجراءاتها العسكرية على بوابات المسجد الأقصى وفي البلدة القديمة من القدس، وفرض عراقيل على دخول المصلين والمقدسيين.

ويذكر أن بن غفير قاد الأسبوع الماضي اقتحاماً شارك فيه نحو 1200 مستوطن في ثاني أيام عيد العرش العبري.

رداً على ذلك، أدانت وزارة الخارجية الأردنية الاقتحام والاقتحامات المتكررة للمستوطنين، معتبرة إياها “انتهاكاً صارخاً للوضع القانوني والتاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف، وتدنيساً لحرمته، وتصعيداً خطيراً واستفزازاً غير مقبول”.

وأكدت الوزارة أن “لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية”.

مجموعات المستوطنين تواصل اقتحام المسجد الأقصى المبارك في اليوم السابع والأخير من "عيد العرش" العبري pic.twitter.com/aVdFLsZv7p — شبكة العاصمة الإخبارية (@alasimannews) October 13, 2025