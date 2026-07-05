بن غلبون: المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود

بحث وزير الحكم المحلي المكلف بحكومة الوحدة الوطنية محمد بن غلبون، خلال اجتماع عُقد، الأحد، بمقر ديوان الوزارة في طرابلس، مع وكيلي الوزارة لشؤون البلديات والتنمية المحلية، مصطفى أحمد سالم، ومحمد الدرسي، وبحضور عدد من عمداء البلديات، حزمة من الإجراءات التنظيمية والضوابط الهادفة إلى رفع كفاءة الأداء وتطوير العمل الإداري والخدمي داخل منظومة الإدارة المحلية.

وركز الاجتماع على مراجعة آليات العمل وتوزيع الاختصاصات بين الوكلاء، بما يسهم في تسريع الإجراءات الإدارية واتخاذ القرارات، إلى جانب مناقشة استحداث آليات وضوابط تنفيذية جديدة لضمان انسيابية تقديم الخدمات للمواطنين وتحسين مستوى الأداء داخل البلديات.

كما تناول الاجتماع سبل تعزيز التنسيق المباشر بين ديوان وزارة الحكم المحلي والمجالس البلدية، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات والعقبات التي تواجه البلديات، والعمل على إيجاد حلول تسهم في تمكينها من أداء مهامها بكفاءة أكبر.

وأكد وزير الحكم المحلي المكلف محمد بن غلبون، خلال الاجتماع، أن الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل الإدارة المحلية يمثل ركيزة أساسية لتطوير الأداء، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود وتعزيز الانضباط الإداري للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن الوزارة تعمل على دعم مسار اللامركزية وتعزيز دور البلديات في تحقيق التنمية المحلية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات ودفع عجلة التنمية في مختلف البلديات.