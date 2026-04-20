بن غلبون: حماية الليبيين بالخارج أولوية ونعمل لإنهاء «ملف الموقوفين»

بحث وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون، خلال اجتماع مع وزيرة العدل بحكومة الوحدة االوطنية حليمة إبراهيم ووكيل عام وزارة العدل علي اشتيوي، آخر المستجدات المتعلقة بأوضاع السجناء الليبيين في الخارج، وبشكل خاص في جمهورية إيطاليا.

واستعرض وكيل عام وزارة العدل خلال الاجتماع الجهود التي تبذلها الوزارة في هذا الملف، من خلال المتابعة القانونية المستمرة والتواصل مع السلطات الإيطالية، بما يضمن حماية حقوق السجناء الليبيين، والعمل على تسهيل الإجراءات المتعلقة بعودتهم إلى البلاد، إلى جانب متابعة عدد من الملفات القانونية والإدارية ذات الصلة.

وأكد بن غلبون أن حكومة الوحدة الوطنية تولي ملف المواطنين الليبيين في الخارج أولوية خاصة، مشددًا على أهمية تسخير كافة الإمكانات المتاحة من أجل إنهاء ملف الموقوفين في الخارج وتأمين عودتهم إلى أرض الوطن في أقرب وقت ممكن.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى متابعة أوضاع المواطنين الليبيين الموقوفين في عدد من الدول، حيث يشكل ملف السجناء في الخارج أحد الملفات الحساسة التي تتطلب تنسيقًا دبلوماسيًا وقانونيًا مستمرًا بين ليبيا والدول المعنية، لضمان احترام حقوق المحتجزين وتسريع إجراءات الإفراج أو الترحيل وفق القوانين الدولية.