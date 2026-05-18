بن غلبون: دعم «الهيئة الوطنية لمرض السكري» أولوية حكومية

عقد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية محمد بن غلبون، اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا مع رئيس الهيئة الوطنية لمرض السكري عوض القويري، بحضور مدير إدارة التفتيش والمتابعة بديوان مجلس الوزراء خليفة شليق، وعدد من مديري الإدارات المختصة، لمتابعة سير عمل الهيئة والوقوف على أبرز التحديات التي تواجهها.

وبحث الاجتماع الملفات الإدارية والفنية المرتبطة بعمل الهيئة، إلى جانب مناقشة أوضاع منظومات تسجيل مرضى السكري وآليات تحديثها، بهدف تعزيز دقة البيانات وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في مختلف المناطق الليبية.

واستعرض رئيس الهيئة الوطنية لمرض السكري جملة من العراقيل التي تواجه العمل، خصوصًا ما يتعلق بالجوانب التنظيمية والتقنية، إضافة إلى التحديات المرتبطة بآليات تحديث قواعد بيانات المرضى وضمان شموليتها ودقتها.

كما ناقش الاجتماع ملف توفير أدوية ومستلزمات مرضى السكري، في ظل الحاجة إلى ضمان استمرارية الإمدادات وتحسين آليات التوزيع، بما يساهم في تلبية احتياجات المرضى وتخفيف الأعباء الصحية عنهم.

وتطرق المجتمعون أيضًا إلى مراجعة التشريعات المنظمة لعمل الهيئة وصلاحياتها، مع بحث مدى تداخل الاختصاصات مع بعض الجهات ذات العلاقة، بهدف توضيح الأدوار المؤسسية ورفع كفاءة الأداء الإداري والتنظيمي.

ونقل الوزير محمد بن غلبون توجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية بضرورة دعم الهيئة الوطنية لمرض السكري والعمل على معالجة الصعوبات التي تعيق أداءها، مؤكدًا أهمية استكمال مشروع الربط الإلكتروني لمنظومة مرضى السكري مع مصلحة السجل المدني على مستوى البلاد.

وأوضح أن هذا الربط الإلكتروني سيسهم في تنظيم قاعدة البيانات الوطنية الخاصة بمرضى السكري، وتسهيل تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين بشكل أكثر دقة وكفاءة.

ويأتي هذا التحرك الحكومي في وقت تشهد فيه المنظومة الصحية الليبية جهودًا لتطوير البنية الرقمية وتحسين إدارة البيانات الصحية، بما يدعم التخطيط الصحي ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.