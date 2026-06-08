بن غلبون: لا تأخير بعد اليوم بتنفيذ «مشاريع طرابلس»

عقد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون، اليوم الاثنين، اجتماعًا لمتابعة مشروعات بلدية طرابلس المركز، بحضور رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، وعميد بلدية طرابلس المركز فاضل أبوعرقوب، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء بمتابعة المشروعات التنموية والخدمية والوقوف على نسب الإنجاز ومراحل التنفيذ.

وناقش الاجتماع سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها داخل البلدية، إلى جانب مستويات التقدم المحققة، واستعراض أبرز المختنقات والتحديات التي تواجه استكمال الأعمال وفق الجداول الزمنية المعتمدة.

وخلال الاجتماع، قدّم عميد البلدية عرضًا تفصيليًا حول المشروعات القائمة، موضحًا نسب الإنجاز ومراحل التنفيذ، إضافة إلى أبرز الاحتياجات والصعوبات التي تعترض سير العمل في عدد من المشاريع.

وأكد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة محمد بن غلبون ضرورة تكثيف التنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة أي عراقيل تعترض التنفيذ، مشددًا على أهمية التواصل المستمر مع الجهات ذات العلاقة وإحاطة رئاسة مجلس الوزراء بأي مختنقات أو ملاحظات تستوجب التدخل.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل بلدية طرابلس المركز.

وتأتي هذه المتابعة ضمن توجه حكومي يهدف إلى رفع كفاءة تنفيذ المشروعات الخدمية في العاصمة طرابلس، ومعالجة التحديات الإدارية والفنية التي تواجه البلديات، في إطار خطط تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات العامة وتسريع وتيرة الإنجاز في المشروعات المتعثرة أو قيد التنفيذ.