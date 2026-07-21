بن غلبون: مستمرون في دعم البلديات ورفع مستوى الخدمات للمواطنين

بحث وزير الحكم المحلي المكلف في حكومة الوحدة الوطنية محمد بن غلبون مع عميد بلدية الزاوية المركز سمير حسونة، سير العمل داخل البلدية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب أبرز الاحتياجات والتحديات التي تواجه الإدارة البلدية.

وقالت وزارة الحكم المحلي، في منشور لها الثلاثاء 21 يوليو 2026، إن الاجتماع يأتي ضمن متابعة الوزارة لأوضاع البلديات والوقوف على أداء الجهات المحلية، بهدف دعم تطوير الخدمات وتعزيز كفاءة العمل البلدي.

واستعرض اللقاء سير تنفيذ المشاريع البلدية القائمة، ومستوى الخدمات الأساسية المقدمة للسكان، إضافة إلى مناقشة آليات تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الأداء الإداري داخل بلدية الزاوية المركز.

وأكد وزير الحكم المحلي المكلف أهمية تعزيز التنسيق بين الوزارة والبلدية، وتسريع تنفيذ المشاريع ذات الأولوية، والعمل على معالجة المختنقات التي تؤثر على مستوى الخدمات، وفق خطط واضحة تتماشى مع احتياجات المواطنين.

وشدد بن غلبون على استمرار الوزارة في متابعة أوضاع مختلف البلديات، وتوفير الدعم الفني والإداري اللازم، بما يساهم في تطوير الإدارة المحلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتي الاجتماع ضمن جهود وزارة الحكم المحلي لمتابعة أداء البلديات في مختلف المناطق، وتعزيز دور الإدارة المحلية في تنفيذ المشاريع والاستجابة للاحتياجات اليومية للمواطنين.