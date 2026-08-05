الحكومة تبحث مع «الشيخ الدردير» تعزيز دور الخطاب الديني بالمجتمع

استقبل وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون، الشيخ الزين العربي الدردير، خطيب مسجد طلحة بن عبيدالله وجامع الإمام القرافي، بحضور وزير البيئة، لبحث عدد من الموضوعات المرتبطة بالشأن العام ودور المؤسسات الدينية في المجتمع.

وذكرت منصة “حكومتنا” أن اللقاء تناول أهمية الدور الذي يضطلع به العلماء والدعاة في ترسيخ قيم الاعتدال والوحدة الوطنية، وتعزيز الوعي المجتمعي، بما يدعم الاستقرار ويسهم في نشر خطاب ديني قائم على القيم الإسلامية الجامعة.

وناقش اللقاء التوجيهات المنظمة للخطاب الديني الصادرة مؤخرًا، باعتبارها إطارًا عامًا تسترشد به المؤسسات الدينية، بهدف تعزيز وحدة الخطاب وترسيخ المبادئ الدينية المشتركة بين أفراد المجتمع.

وأكدت المناقشات أهمية وجود خطاب ديني متوازن يسهم في تعزيز التماسك المجتمعي، ويدعم قيم التعايش والتعاون، مع الحفاظ على الثوابت الدينية والقيم التي تجمع أبناء المجتمع.

من جانبه، أعرب الشيخ الزين العربي الدردير عن تقديره للتوجيهات المنظمة للخطاب الديني، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين العلماء والدعاة ومؤسسات الدولة، بما يخدم المجتمع ويسهم في دعم الاستقرار وترسيخ القيم الإسلامية السمحة.

وأوضح الشيخ الدردير استمراره في أداء رسالته الدعوية والعلمية، والعمل على نشر الوعي وتعزيز وحدة الصف داخل المجتمع.

ويحظى الخطاب الديني بدور مؤثر في تشكيل الوعي المجتمعي وتعزيز قيم الاعتدال والتعايش، إذ تعمل المؤسسات الرسمية على وضع أطر عامة للعمل الدعوي بما يساهم في دعم الاستقرار والحفاظ على وحدة الخطاب الديني.