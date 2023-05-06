بن قدارة: استمرار إنتاج النفط ساهم في صرف المرتبات

رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، أن استمرار الإنتاج وتدفقه ساهم بشكل كبير في استمرار صرف المرتبات في كافة القطاعات.

وفي كلمة خلال احتفالية معايدة موظفي المؤسسة الوطنية للنفط بمناسبة عيد الفطر المبارك، أضاف بن قدارة أن استمرار الإنتاج ساهم كذلك في استقرار سعر صرف الدولار والحفاظ على استقرار الشبكة العامة للكهرباء وتوريد المحروقات.

وأكد أن مؤسسة النفط تسعى لتنفيذ خططها لزيادة معدلات الإنتاج وتطوير القطاع للوصول بها إلى مصاف المؤسسات العالمية.

يُشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أكد على ضرورة زيادة إنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميًا وفق خطة المؤسسة المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للطاقة.

وجاء ذلك خلال اجتماع الدبيبة، الخميس الماضي، مع بن قدارة في إطار متابعته لخطة المؤسسة التطويرية للعام 2023.

بدوره أكد بن قدارة أن خطة استقرار إنتاج النفط والغاز وزيادته ليصل 2 مليون برميل تحتاج إلى تكاثف كافة مؤسسات الدولة، مشيدًا بقرار مجلس الوزراء إقرار ميزانية استثنائية للقطاع في العام 2022.

كما بحث بن قدارة أيضا مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، في وقت سابق، سُبل دعم جهود المؤسسة الوطنية للنفط للمساهمة في زيادة إنتاج النفط والغاز واستقراره.