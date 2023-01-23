«بن قدارة»: شركة الكهرباء تستهلك ماقيمته 24 مليار دينار سنويا من الغاز

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة إنّ إنتاج النفط وبيعه فقط يشجع على الاستهلاك والفساد.

وأوضح بن قدارة في تصريح تلفزيوني أنّ مصداقية المؤسسة أمام العالم ضعيفة وأنّه لا أحد يورد لها المحروقات إلا عند الدفع المباشر.

و٫كر بن قدارة أنّه إذا لم يشعر الجميع بأنه مستفيد من إيرادات النفط فسيتجه لإقفال الحقول كما حصل سابقاً، مضيفا أنّ تسيير عمل المؤسسة لا يخلو من الضغوط السياسية والاجتماعية.

وتابع بن قدارة أنّ الشركة العامة للكهرباء تستهلك نحو 24 مليار دينار سنويًا من الغاز ولو تم تصدير هذه الكمية لحصلنا على المبالغ كأرباح لكننا نفضل استقرار الشبكة.

وأضاف بن قدارة أنّ المؤسسة تتعامل بمرونة مع قرار الدولة في تغذية حساب المؤسسة باستمرار لشراء البنزين، قائلا: «لدينا تخوف من نقص حساب المؤسسة وبالتالي نقص المحروقات وانقطاع الكهرباء».

وبيّن بن قدارة أنّ المؤسسة لا تعمل بمقايضة النفط مقابل توريد المحروقات إنّما يتم بيع النفط وجزء من الدخل يُدفع للموردين ثمناً للبنزين والديزل، مشيرا إلى محاولتهم الحفاظ على مستوى الإنتاج ورفعه إلى 2 مليون برميل خلال 3-5 سنوات.