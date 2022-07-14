«بن قدارة» يبحث الترتيبات المالية لمؤسسة النفط

التقى وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، اليوم الخميس، بديوان الوزارة في طرابلس، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة.

وهنأ الوزير في مستهل اللقاء، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على توليه مهامه في إدارة المؤسسة لهذه المرحلة.

وتناول اللقاء بعض المواضيع التي تهم قطاع النفط ومن بينها قرار مجلس الوزراء باعتماد ترتيبات مالية مؤقتة للمؤسسة وكذلك متابعة زيادة مرتبات العاملين بالمؤسسة وآليات تطبيق علاوة التمييز المقررة لصالح العاملين بقطاع النفط.

كما تم خلال اللقاء، متابعة إجراءات تسييل التفويضات المالية وفق الخطة المعدة للتطوير وزيادة معدلات الإنتاج.

واختُتِم اللقاء بالاتفاق على عقد اجتماعات بشكل دوري ما بين الوزارة والمؤسسة لتعزيز مبدأ الشفافية والمكاشفة والإفصاح عن الموارد النفطية والعدالة في توزيع الإيرادات خدمة للوطن والمواطن، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.